Voluntarii români continuă să salveze vieți în Turcia! Imagini în exclusivitate din timpul misiunilor Echipa noastra de salvatori din Turcia a scos azi o persoana prinsa sub daramaturi și a facut eforturi mari sa extraga o alta. Puterea va prezinta in exclusivitate momente din intervenția voluntarilor romani. Pe parcusul nopții, echipei RO-USAR i-a fost repartizata o noua zona de intervenție in partea de Nord-Vest a orașului Antakya, iar in urma acțiunilor de cautare desfașurate a fost identificata 1 persoana de sex masculin, de aproximativ 40 ani, cu un membru inferior prins sub o grinda de beton. Victima a fost recuperata in viața, in jurul orei 05.45 (ora locala). In aceasta locație au mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

