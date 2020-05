Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de internari in spitalul din Onești pentru persoanele infectate cu noul coronavirus și confirmate pozitiv s-a dublat in ultimele șapte zile (30 aprilie-6 mai) – spune primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc, intr-un nou semnal de alarma adresat instituției prefectului și Direcției de Sanatate…

- Tanti Vivi, cum o știe mai toata lumea, este o pensionara din Onești, de aproape 72 de ani, care, nici pe timp de criza sanitara, nu poate sta locului. A fost o viața intreaga in slujba semenilor aflați in nevoi, lucrand ca infirmiera la fostul Leagan de copii din localitate, locul unde, pana in 1989,…

- La Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești a fost pus in funcțiune primul aparat de testare in masa pentru Covid-19. Aparatul Real Time RT-PCR a fost achiziționat din donațiile unui numar mare de oneșteni, dar și cu sprijinul primariei, și a primit avizul de principiu de la Direcția de Sanatate…

- In stațiunea Slanic-Moldova exista un monument in aer liber, care la prima vedere poate trece neobservat. Este vorba de un ansamblu de stanci inscripționate, aflate de-a lungul și de-a latul Aleii Izvoarelor, una dintre cele mai frumoase și mai vizitate zone ale urbei. Sunt roci uriașe, pe suprafețele…

- In județul Bacau, conform datelor Grupului de Comunicare Strategica, sunt 94 de cazuri confirmate coronavirus, cu 13 mai mult fața de ziua anterioara. Din pacate, județul nostru a inregistrat de la inceputul pandemiei și 9 decese. La informarea de joi dimineața, de la Instituția Prefectului, la nivelul…

- In cadrul masurilor de protecție luate in condițiile pandemiei de coronavirus, Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații de Salvamont Bacau (SPJPTCAS), vine in intampinarea locuitorilor stațiunii Slanic-Moldova, in special a celor varstnici și bolnavi, ca și persoanelor…

- Piețele agroalimentare urmeaza aceleași reguli impuse de criza noului coronavirus. Astfel, administratorii piețelor le-au impus comercianților și vanzatorilor sa poarte maști de protecție cat timp vor sta la tarabe. In plus, li s-a impus pastrarea unei distanțe de cel puțin doi metri intre fiecare piețar.…

- Firmele vor fi ajutate de stat sa depașesca perioada de criza generata de pandemia de coronavirus. Astfel, angajatorii care-și trimit salariații in șomaj tehnic vor putea primi o parte din banii pentru salarii. Ajutorul, insa, va fi acordat doar pana la un anumit nivel salarial, restul fiind suportat…