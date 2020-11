Stiri pe aceeasi tema

- Alte 5.753 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate sambata in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 241.339 , potrivit datelor publicate de Grupul de comunicare strategica. In ultimele 24 de ore numarul deceselor a fost de 101.Cele mai multe noi cazuri s-au inregistrat…

- CHIȘINAU, 23 oct – Sputnik. Mai mulți foști angajați ai Consulatului Republicii Moldova la București sunt cercetați penal pentru abuz in serviciu intr-o cauza in care sunt suspectați ca ar fi perceput taxe de la cetațeni pe care nu le-ar fi introdus in registrele contabile ale misiunii, anunța ofițerul…

- Guvernul a prelungit pana la sfarsitul anului masurile care vizeaza limitarea efectelor pandemiei de coronavirus, stabilind decontarea cu prioritate a concediilor medicale pentru cei care s-au aflat in carantina sau izolare.

- Guvernul aprobat prin ordonanța de urgența prelungirea pana la sfarșitul anului a unor masuri care vizeaza sistemul de asigurari de sanatate, in vederea limitarii efectelor epidemiei de coronavirus. Concediile medicale acordate persoanelor puse in carantina sau izolare vor fi decontate cu prioritate.

- Doua focare de SARS-CoV-2, cu 31 de cazuri confirmate, au fost depistate in ultimele 24 de ore intr-un centru de dializa privat si intr-un centru rezidential, din judetul Valcea, potrivit Agerpres. De asemenea, a fost depistat un focar de infecție și la Prefectura județului Valcea.„In cadrul ambelor…

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anunțat ca, incepand de joi, nu se mai primesc documente in format fizic de la persoanele care se prezinta la sediul din strada Avrig pentru eliberarea deciziilor de carantina sau izolare din cauza COVID-19, noteaza Agerpres."In contextul pandemic…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 1.616.378 de teste. Dintre acestea 25.363 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 14.242 in baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 11.121 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 10.599 de persoane confirmate cu infecție…