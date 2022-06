Voluntarii ucraineni se ocupa de evacuarea acelor batrani din orașul Bakhmut, din estul țarii, aflat langa Severodonețk, ce nu mai doresc sa riște sa fie ocupați de trupele rusești. De cand Severodonețk a cazut in mainile trupelor rusești, voluntarul ucrainean Eduard Skoryk a primit un numar tot mai mare de apeluri pentru evacuarea persoanelor fragile și in varsta din Bakhmut, la 43 de mile distanța, care se tem ca orașul lor din est ar putea fi urmatorul. Skoryk, in varsta de 30 de ani, lucreaza cu Vostok SOS, un ONG care și-a inceput activitatea inițial in 2014, ajutandu-i pe cei care se stramutau…