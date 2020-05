Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de amenzi au aplicat polițiștii și jandarmii in 24 de ore celor care nu respecta restricțiile impuse de Ordonanța Militara nr. 3 pe timpul pandemiei de coronavirus. In județul Timiș, in cursul zilei de 24 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 94 de sancțiuni contravenționale in valoare…

- Tocmai din Iași este o asistenta medicala care a fost angajata pe o perioada de șase luni la Timișoara, la Spitalul Militar, pentru a lucra aici pe timpul pandemiei de coronavirus. Este mama a doi copii, și-a depus dosarul cand Spitalul Militar Timișoara a anunțat ca face angajari. A fost angajata pe…

- In plina pandemie de coronavirus un preot din Baia Mare ofera o lecție de umanitate. Pentru a proteja categoriile vulnerabile la noul coronavirus, parintele ortodox face cumparaturi pentru persoanele varstnice. Și nu vorbim doar de alimente de baza, ci și medicamente.

- Este oficial! A anunțat și Cancelaria Sfantului Sinod – la slujbele de Paști vor participa doar preoții, iar pelerinajul de Florii se suspenda. Veți putea primi lumina Invierii de la voluntari, cu maști, daca cereți acest lucru.Cancelaria Sfantului Sinod a facut publice ultimele masuri aprobate de Patriarhul…

- Guvernul german a decis sa vina in ajutorul producatorilor de bere, in contextul pandemiei de coronavirus, oferindu-le posibilitatea sa amane plata taxei anuale pe bere, informeaza DPA."Pentru a imbunatati lichiditatea producatorilor de bere in situatia dificila actuala si a proteja locurile…

- Donarea de sange este una dintre puținele activitați pentru care vi se permite deplasarea pe timpul pandemiei de coronavirus, in timpul starii de urgența. Haideți sa donați! Unul din zece pacienți care ajung la spitalele din Romania are nevoie de sange sau de produse derivate din sange. Voi puteți fi…

- Voluntari din Asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbana (ACCRU) au fost in aceste zile in comunitațile defavorizate din Timiș pentru a le spune oamenilor sa se pazeasca de coronavirus. Este vorba despre campania „Responsabilitate +solidaritate = sanatate in comunitate”, derulata de Asociația…

- In peste 400 de locații au fost polițiștii și au verificat peste o mie de persoane intr-o singura zi. Au vrut sa vada daca persoanele aflate in izolar eși carantina respecta aceste masuri. De la inceputul epidemiei de coronavirus, polițiștii au facut trei dosare penale și zece persoane au fost sancționate.…