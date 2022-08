Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ocupatie ruse au anuntat, joi, arestarea a douazeci si unu de „complici” ai armatei ucrainene in regiunile ocupate Herson si Zaporijie, din sudul Ucrainei, in contextul unei contraofensive ucrainene in aceasta zona, relateaza AFP.

- Fortele de ocupatie ruse au anuntat joi arestarea a peste 20 de "complici" ai armatei ucrainene in regiunile ocupate in Herson si Zaporojie, in sudul Ucrainei, relateaza AFP, intr-un moment in care fortele ucrainene se pregatesc de o contraofensiva, desfasurand pana in prezent actiuni de contraatac…

- Consilierul pentru Securitate Nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat, luni, ca Iranul va expedia „sute de drone” Rusiei, care se confrunta cu rezistenta armatei ucrainene in estul Ucrainei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- Kievul a anuntat marti ca a primit tunuri autopropulsate germane de tip Panzerhaubitze 2000, livrate dupa solicitari insistente din partea Ucrainei pentru a i se oferi „arme puternice” capabile sa respinga atacurile agresorului rus.

- Armata ucraineana a anuntat, luni, ca trupele sale au fost impinse in afara centrului orasului Severodonetk, un oras-cheie din estul Ucrainei pentru care cele doua armate se lupta de saptamani intregi, transmit DPA si AFP.

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.

- Patru combatanti voluntari straini au fost ucisi in timp ce luptau impotriva invaziei ruse in Ucraina, a anuntat sambata Legiunea Internationala de Aparare a Ucrainei, organism oficial al combatantilor voluntari straini, informeaza AFP.

- Forțele aerospațiale ruse ar fi distrus cu rachete de inalta precizie un mare arsenal de lupta al Forțelor Armate ale Ucrainei pe teritoriul uneia dintre intreprinderile din Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean, a declarat duminica reprezentantul ministerului rus al Apararii, Igor…