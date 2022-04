Stiri pe aceeasi tema

- In tabara mobila amplasata pe stadionul din Siret a ajuns un camion cu dusuri mobile, gratie Fundatiei umanitare Nord 2001, care a reusit sa puna la dispozitie aceasta facilitate cu ajutorul organizatiei JCI Liege, din Belgia. Potrivit anuntului pe care l-a facut fundatia pe pagina de socializare a…

- In tabara mobila amplasata pe stadionul din Siret a ajuns un camion cu dusuri mobile, gratie Fundatiei umanitare Nord 2001, care a reusit sa puna la dispozitie aceasta facilitate cu ajutorul organizatiei JCI Liege, din Belgia, potrivit Agerpres.Potrivit anuntului pe care l-a facut fundatia pe pagina…

- Psihoterapeutul Petruț Dinu a explicat pentru Școala 9 cum pot sa iși țina sub control emoțiile negative cei care s-au implicat in acțiunile de ajutorare a refugiaților ucraineni. Cei care sunt implicați in acțiunile de voluntariat pentru refugiații ucraineni trec printr-o trauma indirecta care in termeni…

- Yair Lapid, in vizita la refugiatii ucraineni din Suceava Ministrul de externe al Israelului Yair Lapid, mai 2021. Foto: Arhiva/ OREN BEN HAKOON/ AFP Șeful diplomației israeliene, Yair Lapid, merge mâine în tabara pentru refugiații ucraineni din orașul Siret, județul Suceava.…

- Peste 100.000 de refugiati ucraineni au intrat in Romania prin punctul de trecere a frontierei de la Siret. Sunt oameni care si-au lasat casele, rudele si prietenii, si-au pus in graba doar cateva lucruri in bagaj, iar acum sunt nevoiti sa inceapa o viata noua, departe de

- Printul Ludwig Heinrich de Bavaria a venit, luni, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) de la Siret cu un transport de ajutoare pentru persoanele din Ucraina afectate de razboi, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Conform sursei citate, printul Ludwig Heinrich…

- Printre voluntarii care s-au aflat in frontiera de la Siret sa acorde un sprijin refugiaților s-a aflat și primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi. El a adus celor care au fugit din țara loc din cauza razboiului mancare calda, sandwich-uri, gogoși, tocana de cartofi cu carne, dulciuri, apa și paturi.…

- Guvernul anunta infiintarea unui grup de lucru pentru alocarea eficienta si rapida a resurselor donate sau aflate in rezervele statului si care sunt necesare persoanelor cu statutul de refugiat. Cei interesati sa ajute pot trimite mail la adresa [email protected] Fii la curent cu cele…