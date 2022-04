Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale cauta rezerviști voluntari și, ca sa ii convinga pe romani sa imbrace uniforma, sumele pe care ar urma sa le incaseze doritorii au crescut semnificativ. Cei interesati, barbati și femei vor fi instruiți 4 luni dupa care vor intra in rezerva operationala gata sa apere tara,…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza in aceasta perioada concursuri de admitere pentru ocuparea de locuri in institutiile militare de invatamant pentru anul scolar și universitar 2022-2023. In invatamantul liceal militar, sunt disponibile cate 120 de locuri la colegiile naționale militare din Alba-Iulia,…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, pe locurile ramase neincadrate in anul 2021.

- Ministerul Apararii Naționale a inceput sa recruteze și sa selecteze militari in rezerva, in calitate de rezerviști voluntari in Armata Romaniei. Acest lucru este posibil datorita locurilor ramase neincadrate in anul 2021. Campania de recrutare are ca scop ocuparea a 444 de locuri de rezervisti voluntari…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza o noua campanie de recrutare pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar, in Armata Romaniei.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie, pe locurile ramase neincadrate in 2021, pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel, campania de recrutare are ca scop…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie, pe locurile ramase neincadrate anul trecut, pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Potrivit MApN, campania de recrutare…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, pe locurile ramase neincadrate in anul 2021.Potrivit unui omunicat al MApN, campania…