- CFR Cluj s-a impus, duminica, cu scorul de 1-0, in fața FCSB-ului, in etapa 23 din Liga 1.Bogdan Planic a avut o intrare dura asupra lui Ciprian Deac, in minutul 77, și a vazut cartonașul roșu. Doua minute mai tarziu, CFR Cluj a marcat, dupa ce Vinicius a șutat o minge respinsa de Balgradean…

- CFR CLUJ - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV.Formația lui Dan Petrescu va primi vizita echipei anternate de Bogdan Vintila, duminica, de la ora 20:00, intr-o partida care va fi transmisa in direct pe RomaniaTV.net. FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM…

- Formatia FCSB a castigat, scor 1-0, al doilea meci amical din Spania, disputat sambata, impotriva echipei Karlsruher SC potrivit news.ro.Singurul gol al partidei a fost reusit de Florinel Coman, in minutul 55. Tehnicianul Bogdan Vintila a inceput meciul cu urmatoarea formula de echipa:…

- Echipa de fotbal FCSB a învins formatia germana de liga secunda Karlsruher SC cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbata, la Estepona, într-o partida de verificare din stagiul pe care îl sustine în Spania, scrie Agerpres.Dupa 0-1 cu FC Basel, vicecampioana României a…

- ​​Formația FCSB s-a impus, duminica, în deplasare, cu scorul de 2-0, în fața echipei FC Viitorul, în etapa a 21-a a sezonului regulat din Liga 1. În urma acestui rezultat, trupa lui Vintila a urcat pe poziția a patra în clasament, în timp ce formația lui Hagi a coborât…