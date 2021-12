Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis voluntarilor din echipele de acordare a primului ajutor in caz de situatii de urgenta, pe care i-a decorat, ca au fost „un sprijin important pentru cadrele medicale intr-una dintre cele mai grave crize sanitare din istorie”. Seful statului i-a indemnat pe voluntari…

- Mai multi pompieri si-au unit fortele pentru salvarea unui animal care a ramas prins in malul de pe raul Bega. Echipele de salvare au fost solicitate pentru ajutor de proprietarul ovinelor aflate la pascut pe malul raului si care a observat ca o oaie a ramas blocata pe o insulita. Primii care au ajuns…

- Partida dintre reprezentativele feminine de fotbal ale Romaniei si Italiei, programat marți, 30 noiembrie, de la ora 18.30, pe stadionul „Anghel Iordanescu” din Voluntari, in preliminariile CM 2023, se va disputa cu spectatori, conform ultimei decizii a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.…

- Nr.159 din 11 noiembrie 2021 BULETIN INFORMATIV In ultimele 24 de ore, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al judetului Ialomita, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii si salvarii persoanelor din medii ostile vietii,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in aceasta seara, dupa ședința de lucru privind gestionarea pandemiei, ca de luni masca redevine obligatorie peste tot. De asemenea, tot de luni, va fi vacanța pentru toți elevi, din toate ciclurile de invațamant. „Daca vrem sa se opreasca pandemia, singura soluție…

- Posibile masuri discutate astazi la ședința convocata de Iohannis: certificat verde la locul de munca și carantina zonala Președintele Klaus Iohannis a convocat de la ora 17.30, o șdința la care participa prim-ministrul Florin Citu, ministrul interimar al Sanatatii, Attila-Zoltan Cseke, ministrul Afacerilor…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de sambata, sa mentina obligativitatea purtarii mastii de protectie pe o raza de 50 metri in jurul unitatilor de invatamant pentru cei care stationeaza in acest perimetru. “A ramas purtarea obligatorie a mastii pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, luni, Drapelul de lupta al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si pe comandantii pompierilor care au actionat la incendiile din Grecia, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Pompierilor.