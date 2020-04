Stiri pe aceeasi tema

- A inceput imparțirea Paștilor Astazi, în Vinerea Mare, a început înca de dimineața, în mod cu totul aparte fața de ritualul obișnuit, împarțirea Paștilor, dar dupa reguli stricte, impuse de actuala situație de urgența, Un nou acord al autoritaților cu reprezentanții…

- Cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Pasti, primaria Ovidiu, in colaborare cu bisericile de pe raza UAT Ovidiu vine in intampinarea credinciosilor, carora le va aduce Lumina Invierii.Prin dispozitia primarului George Scupra, in seara de Inviere, sambata noapte spre duminica, intervalul orar 00.00 ndash;…

- Vasi Radulescu, medic cardiolog se arata revoltat de acordul dintre Biserica și MAI prin care voluntari vor distribui lumina de Paște.„Oamenii au nevoie de lumina, din lumanare in lumanare. Lumina sfanta, aparuta prin miracol. Nu avem voie sa cautam cum apare ea. Crede și nu cerceta. O fi…

- Managerul Spitalului Victor Babeș, Emilian Imbri, a declarat ca nu exista niciun pericol asupra populației prin acordarea permisiunii de a merge la Biserica dupa Paști și de a lua Lumina de la forțele de ordine, in seara de Inviere. „Nu cred ca este vreun pericol. Lucrurile au fost transmise foarte…

- Managerul Spitalului Victor Babeș, Emilian Imbri, a declarat ca nu exista niciun pericol asupra populației prin acordarea permisiunii de a merge la Biserica dupa Paști și de a lua Lumina de la forțele de ordine, in seara de Inviere.Citește și: Italienilor li s-a URAT cu totul de carantina:…

- Curtea de Apel Iasi a respins marti, 14 aprilie, de la primul termen de judecata, actiunea judiciara deschisa de judecatorul Ioan Petrescu, de la Curtea de Apel Bacau, scrie Adevarul.ro. Acesta a dat in judecata Ministerul Afacerilor Interne (MAI),... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a publicat miercuri, 8 aprilie, un set de reguli pentru slujitorii bisericesti si credinciosi, ce vor trebui respectate de Florii, Saptamana Mare si Inviere. Masurile au fost stabilite dupa o “consultare cu Ministerul Afacerilor Interne” si au drept scop sa…

- Ziarul Unirea Lumina de Inviere va fi adusa de voluntarii Primariei Alba Iulia in fiecare scara de bloc din oraș Anul acesta de Paști, Lumina de Inviere va fi adusa de voluntarii Primariei Alba Iulia in fiecare scara de bloc din oraș. Anul acesta, de Paște, clopotele vor bate mai puternic. Și vor avea…