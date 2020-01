Voluntari curajoși au salvat două persoane ce au rămas blocate cu mașina în zăpadă Cei de la Rescue 4x4 au primit un apel în legatura cu o mașina suspendata în zapada, iar doua persoane ramasesera blocate, așa ca au pornit spre locul incidentului. &"Ora 22:10, suna telefonul: 46°41′8″ N 23°14′28″ E. Mașina suspendata în zapada. Opel frontera. 3 mașini pleaca din Cluj-Napoca spre incident, pe drum se mai alatura o mașina care vine din alta parte&", povestește unul dintre membrii echipei. Dorin sa ajute, au ramas la rândul lor blocați în zapada, însa au reușit în cele din urma… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

