- La frontierele Romaniei, scenele cu femei și copii refugiați din calea razboiului sunt la fel de sfasietoare ca in primele zile. Zeci de mii de ucraineni intra in țara noastra in cautarea unui loc sigur.

- Drama refugiaților din Ucraina se afla și in atenția Guvernului de la Ankara, care a trimis in Romania, la punctul de trecere a frontierei de la Siret, personal medical, cu mașini, corturi și echipamente. Ministerul Sanatații din Turcia a trimis la Siret aproximativ 40 de oameni, echivalentul ...

- Patru voluntari de la Serviciul de Ajutor Maltez Blaj se afla in acest weekend la Vama Siret, de la granița cu Ucraina, unde acorda asistența umanitara refugiaților din țara vecina, afectata in aceste zile de razboi. Cei patru, Iulian Velicea, Silviu Ignat (asistent medical), Octavian Orian și Adrian…

- Administrația Publica a Municipiului Baia Mare a organizat un program amplu de ajutorare a refugiaților din Ucraina care se deruleaza sub denumirea „Baia Mare pune suflet pentru Ucraina”. Sunt puse de catre Municipiul Baia Mare la dispozitia refugiatilor 200 de locuri de cazare- Baimarenii care doresc…

- 12 refugiati din Ucraina, femei si copii, au fost gazduiti de Arhiepiscopia Craiovei in parohiile din oras, se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei. Refugiatii au sosit marti in centrele din Craiova, iar opt dintre ei au plecat deja din oras. Arhiepiscopia a anuntat ca in parohiile din Craiova…

- Mii de moldoveni ofera in fiecare zi sprijin ucrainenilor refugiati in tara noastra din cauza razboiului. Desi au meserii diferite, toți au ceva in comun - dorinta de a ajuta. Printre ei este si colegul nostru, seful de productie GMG Production, Andrei Podgurschi.

- Solidaritate in fiecare moment, in fata valului de ucraineni care fug din calea razboiului si ajung in tara noastra. In Romania, mii de oameni simpli ajuta cu ce pot. De la cazare, la pachete cu alimente ori produse de stricta necesitate.

- Peluza Nord, facțiunea ultrașilor de la FCSB, se implica masiv in ajutoarea refugiaților ucraineni care au fugit in Romania de teama razboiului. Suporterii roș-albaștrilor au amenajat un punct de suport in apropierea Arenei Naționale, invitand oamenii sa doneze alimente sau alte ajutoare pentru refugiații…