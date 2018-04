Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a lansat joi un apel catre cetateni pentru a dona 2% din impozitul pe venit in contul organizatiilor nonguvernamentale, aratand ca anul trecut doar aproximativ 55% au facut acest lucru. „Vreau sa vin cu cateva cifre, ca sa vedeti cati cetateni din…

- Rasfoind paginile publicației Cuvantul Nou, din perioada 1968-1989, in vederea documentarii pentru redactarea volumului Viața publica din Sfantu Gheorghe – Covasna (1919 -1989). Cronologie, am reținut cateva articole referitoare la desfașurarea Festivalului-concurs de muzica ușoara și tanara „Nufarul”,…

- In perioada 26-30 martie 2018 s-a desfașurat saptamana „Școala Altfel la Muzeul Național al Carpaților Rasariteni”. Cu aceasta ocazie muzeul nostru a organizat mai multe activitați creative, atat la sediile sale din Sfantu Gheorghe și Miercurea Ciuc, cat și prin deplasarea echipei MNCR la unitați…

- La sediul asociatiei Vinca Minor din Sfantu Gheorghe, a fost organizata vineri, 23 martie a.c. conferinta de presa privind lansarea proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”. In cadrul evenimentului managerul de proiect, dl. Para Zoltan-Robert a prezentat scopul…

- Volumul „Viața publica din Sfantu Gheorghe – Covasna (1919-1989). Cronologie”- este cea mai recenta apariție editoriala semnata de dr. Ioan Lacatușu, arhivist, personalitate marcanta a comunitații covasnene. Lucrarea face parte din colecția „Centenarul Marii Uniri (1918-2018)”, aparuta la Editura „Eurocarpatica”…

- Clubul de fotbal A.S. Atletico STEAUA in parteneriat cu D.J.T.S. Covasna, va invita sa participați in perioada 24 – 25 martie 2018 la turneul de fotbal pentru copii din Sfantu Gheorghe.Turneul se desfașoara la Baza Hokey Club și sala de sport Szabo Kati 2 din Sfantu Gheorghe, la 6 categorii de varsta:…

- Elevii claselor VII-XII din toate școlile din județul Covasna sunt invitați sa participe la concursul de videoclipuri, intitulat „Apa este viața”, organizat cu ocazia Zilei mondiale a apei de catre operatorul regional Gospodarie Comunala S.A. Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui concurs, fiecare clasa…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, vor lansa, astazi, programul „Map make”, prin care vor realiza și promova o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. Lansarea va avea loc in aceasta dimineața, la ora 9.00, la Liceul…