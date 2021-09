Volumul rezervărilor turistice în România a crescut cu 60% în această vară faţă de anul trecut Pandemia a impulsionat turismul romanesc, volumul rezervarilor din vara acestui an avand o crestere cu 46% fata de 2019 si cu 60% raportat la anul trecut, potrivit unui comunicat al Travelminit.ro, remis, marti, AGERPRES.



Vara aceasta, romanii au recuperat din plin la capitolul vacante, mai ales odata cu relaxarea restrictiilor si a masurilor de siguranta luate de autoritati in contextul pandemiei. Potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro, care a analizat rezervarile efectuate in perioada iunie - iulie 2021, sezonul estival a fost unul prolific pentru hotelierii si proprietarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

