Stiri pe aceeasi tema

- Industria berii continua sa aiba o contribuție semnificativa la dezvoltarea economica și sociala din Romania prin locurile de munca pe care le creeaza și contribuțiile constante la bugetele de stat și locale, prin sprijinirea fermierilor locali de orz și hamei și prin promovarea unor inițiative sustenabile…

- Industria berii, o piata evaluata la un miliard de euro, va inregistra o scadere in acest an pe fondul inchiderii temporare a unitatilor HoReCa din cauza epidemiei de COVID-19, sustin reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei.Declinul vine dupa ce in ultimii ani piata a cunoscut o revenire…

- Industria berii, o piata evaluata la un miliard de euro, va inregistra o scadere in acest an pe fondul inchiderii temporare a unitatilor HoReCa din cauza epidemiei de COVID-19, sustin reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei.Declinul vine dupa ce in ultimii ani piata a cunoscut o revenire…

- Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR) atrage atenția ca intreaga industrie se pregateste sa inchida portile statiunilor si sa trimita acasa specialistii din domeniu. Conform OPTBR, peste 60% din companiile acestei industrii nu vor supravietui pana la sfarsitul acestui an daca…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere de peste 7% in lunile martie - iunie ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza pandemiei de Covid-19, iar consumul se situeaza mult sub nivelul consemnat in anii trecuti, chiar daca in luna iunie, odata cu redeschiderea teraselor,…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere de peste 7% in lunile martie - iunie ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza pandemiei de Covid-19, iar consumul se situeaza mult sub nivelul consemnat in anii trecuti, chiar daca in luna iunie, odata cu redeschiderea…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere de peste 7% in lunile martie - iunie ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza pandemiei de Covid-19, iar consumul se situeaza mult sub nivelul consemnat in anii trecuti, chiar daca in luna iunie, odata cu redeschiderea teraselor,…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere de peste 7% in lunile martie - iunie ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza pandemiei de Covid-19, iar consumul se situeaza mult sub nivelul consemnat in anii trecuti, chiar daca in luna iunie, odata cu redeschiderea teraselor,…