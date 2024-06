Stiri pe aceeasi tema

- Toate dronele, la pamant - Rusia a lansat in cursul nopții zece drone Shahed-131/136. Toate au fost doborate in regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. O drona interceptata de apararea aeriana a avariat trei case și doua mașini in districtul Dnipro și a provocat…

- Liderul AUR George Simion a scris un manifest sambata, inainte de lansarea candidaturii sale la prezidentiale, in care afirma ca Romania „trebuie sa ramana in stare de neutralitate”, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina.

- Hidrocentrala Dnipro din Zaporojie, cea mai mare din Ucraina, este in stare critica dupa ce forțele ruse au lansat mai multe atacuri, a anunțat guvernatorul regiunii.In plus, acesta a mai transmis ca a fost nevoie sa opreasca producția de energie electrica. Traficul peste barajul Dnipro a fost de asemenea…

- Proiectul muzical Reșița Rocks, format din Toni Dijmarescu, Flavius Suciu și Adrian Nițulescu a lansat a lansat un nou single, insoțit de un lyric video. Melodia este o reinterpretare a piesei „Razboi etern”, aparuta in 1994 pe albumul „Exces morbid” al trupei reșițene de death metal ecroticism. Componența…

- Razboi in Ucraina, ziua 807. Numeroase blindate rusești au atacat vineri granița din nord-estul Ucrainei. De asemenea, regiunea ucraineana Harkov a fost puternic bombardata. Ucrainenii au respins atacurile și au trimis in zona intariri, deoarece cred ca r

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Danemarca, unul dintre principalii susținatori ai Kievului in timpul invaziei pe scara larga a Rusiei, a anunțat recent un sprijin militar suplimentar pentru Kiev.

- In ultimele 24 de ore rușii au lansat 54 de rachete și au lansat 126 de lovituri aeriene asupra pozițiilor ucrainene și a zonelor populate, a anunțat vineri dimineața Statul Major ucrainean. De asemenea, trupele ruse au folosit de 95 de ori sistemele de lansare multipla a rachetelor (MLRS) asupra pozițiilor…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete ghidate. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk, a transmis pe Telegram ca 12 drone au fost doborate deasupra regiunii Nikolaiev și doua deasupra regiunii…