Stiri pe aceeasi tema

- O carte "Harry Potter" in miniatura, scrisa de mana de J.K. Rowling, cu o valoare estimata la 100.000 - 150.000 de lire sterline, va fi scoasa la licitatie, informeaza luni Press Association, scrie Agerpres.Cartea, care are treizeci si una de pagini si a fost creata de autoarea britanica in…

- O carte "Harry Potter" in miniatura, scrisa de mana de J.K. Rowling, cu o valoare estimata la 100.000 - 150.000 de lire sterline, va fi scoasa la licitatie, informeaza luni Press Association. Cartea, care are treizeci si una de pagini si a fost creata de autoarea britanica in 2004, cuprinde extrase…

- Salile de cinema din China se redeschid progresiv dupa ce au fost inchise timp de mai multe saptamani din cauza epidemiei de coronavirus. O versiune remasterizata a filmului "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" va rula in cinematografele chineze pentru a-i determina pe spectatori sa revina la cinema....

- Sute de miliarde de dolari dispar de pe burse de la o zi la alta. Indicii de pe Wall Street și bursele asiatice in scadere puternica, dupa anunțarea pandemiei cu coronavirus Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de miercuri in scadere puternica, iar indicele Dow Jones a confirmat instalarea…

- Un exemplar din editia princeps a romanului "Harry Potter si piatra filosofala", primul din celebra saga fantasy in sapte volume, cu o dedicatie scrisa de autoarea J. K. Rowling, va fi scoasa la licitatie saptamana viitoare de Bonhams la un pret estimativ cuprins intre 70.000 si 90.000 de lire (intre…

- Reuniunile de primavara ale Fondului Monetar International si ale Bancii Mondiale, din luna aprilie, vor avea loc ”in format virtual”, in loc sa fie organizate ca de obicei la Washington, din cauza ingrijorarilor provocate de raspandirea rapida a coronavirusului, transmite Reuters potrivit news.ro.La…

- Seful diplomatiei ucrainene, Vadim Pristaiko, a declarat luni ca nu a remarcat discutii in vederea pregatirii summitului promis asupra conflictului armat din estul Ucrainei, adaugand ca are prea putine sperante pentru un progres semnificativ chiar daca un astfel de summit va fi organizat, informeaza…

- Postul de televiziune britanic BBC One va difuza un documentar pe aceeasi tema, „Fantastic Beasts: A Natural History”, narat de actorul Stephen Fry. Documentarul va analiza originile creaturilor mitologice din romanele scriitoarei britanice J.K. Rowling.„Sunt incantat sa iau parte la aceasta…