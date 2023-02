Volumul datoriilor globale a înregistrat prima scădere anuală în dolari, din 2015 Revenirea dupa pandemie a cresterii economice mondiale si inflatia ridicata de anul trecut au facut ca volumul datoriilor globale sa inregistreze in 2022 prima scadere anuala in dolari din 2015, a aratat un studiu pe scara larga, citat de Reuters. Un raport al Institutului de Finante Internationale publicat miercuri estimeaza ca valoarea nominala a datoriei globale a scazut cu aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, coborand usor sub pragul de 300 de mii de miliarde de dolari, depasit in 2021. Cu costurile de imprumut in crestere, in special pentru pietele emergente, reducerea a fost determinata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

