Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București, pentru complicitate la trafic de influența și spalare a banilor.…

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar, iar fostul edil tebuie sa plateasca o cauțiune de un milion de euro, potrivit surselor citate. Soția sa trebuie sa plateasca o cauțiune de 200.000 de euro. Otopeni și ale cinci localitați din Ilfov intra in CARANTINA din aceasta seara Tudorache va contesta…

- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache și soția lui au fost audiați mai bine de 15 ore la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Ei au fost lasați liberi dupa ce procurorii au impus Control judiciar pe cauțiune - 1 milion de Euro pentru fostul primar și 200.000 de euro pentru soția acestuia.…

- Invitata in emisiunea La Maruța, Alina Pușcau (38 de ani), fosta concurenta in show-ul Ferma, a vorbit despre experiența ei din competiție, dar și despre relația ei cu actorii Vin Diesel și Leonardo DiCaprio. Alina Pușcau va juca intr-un film alaturi de Leonardo DiCaprio „Eu l-am cunoscut pe Vin cand…

- Soția compozitorului Petre Magdin, pe nume Ana Moroșanu Magdin, a trecut prin clipe de groaza atunci cand hoții au incercat sa intre in casa pentru a-i jefui. Artist, la un pas sa fie ucis in propria sa casa! Acest eveniment dramatic s-a produs in noaptea de joi spre vineri, chiar in locuința compozitorului.…

- Doctorul de origine palestiniana Adnan Al Aloul, chirurg in cadrul Spitalului Municipal Rm. Sarat, a postat un mesaj pe pagina sa de facebook, dupa ce soția sa, medic stomatolog, a fost infectata cu coronavirus. Chirurgul, aflat in izolare la domiciliu, vorbește despre primele clipe de boala prin care…

- Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai romantici barbați din showbiz-ul nostru. Nu rateaza nicio oportunitate sa iși ridice soția in slavi și topește multe inimi cu mesajele lui. Recent, a facut o noua postare legata de partenera lui și a reușit sa uimeasca pe multa lume!