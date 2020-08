Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile cu permise false nu sunt de ceva vreme o noutate. De aceasta data, polițiștii au identificat trei barbați care ar fi intermediat obținerea de acte false. In acest caz s-au facut mai multe percheziții la domiciliu. Intre 5 martie – 13 august, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Huedin, au efectuat 3 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de fals material in inscrisuri…

- Politistii din Bistrita-Nasaud continua cautarile unei fete de 13 ani care a plecat voluntar de la domiciliu, din localitatea Arcalia, si nu s-a mai intors."Pana la aceasta data, minora nu a fost gasita, iar politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale, impreuna cu celelalte structuri…

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale fac verificari pentru a identifica un barbat gasit decedat in Timișoara. Dați-le o mana de ajutor oamenilor legii daca știți cine ar putea fi barbatul. Cadavrul unui barbat a fost gasit, in 19 iulie, pe canalul Bega, in zona Iosefin. Barbatul are…

- "Hello, Iasi! Incepand de luna aceasta, cea mai cunoscuta aplicatie de comanda taxi din Romania, este disponibila si in Iasi. Star Taxi este aplicatia prin intermediul careia iti poti comanda un taxi in cateva secunde. Poti vedea toate detaliile despre sofer si poti acorda o nota la final. Serviciul…

- Polițiștii municipiului Orșova, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Orșova, au efectuat 5 percheziții domicilare in județul Bistrița- Nasaud și in muncipiului București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii mehedințeni au pus in executare…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale desfasoara cercetari intr-un dosar penal privind comiterea infractiunilor de tentativa la infractiunea de frauda informatica si acces ilegal la un sistem informatic, fapte prevazute si pedepsite de Codul penal.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale desfașoara cercetari intr-un dosar penal privind comiterea infracțiunilor de tentativa la infracțiunea de frauda informatica și acces ilegal la un sistem informatic, fapte prevazute și pedepsite de Codul penal. In urma verificarilor desfașurate…