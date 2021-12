Voltaj lansează Anotimpuri, alături de regretatul muzician Vali Sterian Pentru prima data, Voltaj lanseaza o piesa de la inalțime! In timpul zborului Montreal – București, toți cei care vor fi la bord vor asculta in premiera „Anotimpuri”, o colaborare cu Vali Sterian, regretatul muzician, cantareț și compozitor roman de muzica folk și rock. Produsa și reorchestrata de catre Voltaj, „Anotimpuri” este o piesa cu un mesaj puternic, despre speranța și bunatate. Deși in prezent trecem printr-o perioada dificila ce ne pune la incercare din toate punctele de vedere, iar iarna s-a napustit peste sufletele noastre, putem privi catre viitor cu credința, știind ca orice sezon… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

