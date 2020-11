Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, a dispus o serie de masuri in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirus (SARS-CoV-2), in randul populatiei. Avand in vedere cresterea ratei de infectare la mia de locuitori, cu domiciliul in municipiul Ploiesti, la 6.15, edilul…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Maramureș (OCPI MM) va aplica o serie de masuri in scopul prevenirii și limitarii raspandirii noului CORONAVIRUS (COVID-19). Astfel in perioada 26 octombrie 2020 — 09 noiembrie 2020 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramureș (OCPI MM) sisteaza…

- ❗️‼️Comunicat de presa – Hotararile CJSU Cluj privind noi masuri pentru limitarea și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 in județul Cluj ➡️ Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a

- Comunicat de presa– Hotararile CJSU Cluj, privind noi masuri pentru limitarea și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 in județul Cluj Avand in vedere datele Direcției de Sanatate Publica a Județului Cluj,

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Sebeș a luat mai multe masuri privitoare la stabilirea unor masuri de limitare și raspandire a virusului SARS-COV2. Iata documentul: Masuri CLSU Sebes Post-ul Masuri ale CLSU Sebeș, pentru limitarea și prevenirea raspandirii noului coronavirus…

- Activitatea didactica a fost suspendata la mai multe clase de la patru scoli si colegii din Galati, Tecuci si alte doua localitati din judet pe fondul cresterii alarmante a infectarilor cu noul coronavirus.

- Guvernul de la Bratislava va impune de miercuri masuri drastice pentru prevenirea raspandirii COVID-19. In Slovacia, evenimentele sportive, cele culturale si religioase vor fi interzise din 1 octombrie.

- Biroul Electoral Central a stabilit o serie de masuri care vizeaza accesul in sediul BEC si reguli de protectie in contextul pandemiei de COVID-19. Acestea se refera la membrii BEC, personalul tehnic auxiliar, personalul de paza, curatenie, intretinere si aprovizionare, dar si la reprezentantii…