Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Florenta, care este oras infratit cu Kiev, au urmarit un discurs al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si si au fluturat steaguri albastre si galbene in Piazza Santa Croce, in timp ce clopotele bisericii au batut de 17 ori - o data pentru fiecare zi de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz au discutat sambata, 12 martie, la telefon, cu presedintele rus Vladimir Putin despre razboiul din Ucraina, a doua zi dupa summitul de la Versailles, a anuntat Palatul Elyseacute;e. Apelul a inceput in jurul orei 11.00 GMT si s a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat, vineri, prin Zoom, manifestantilor din mai multe orase europene – Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Praga, Lyon, Paris - care si-au aratat sustinerea fata de Ucraina. Dupa ce si-a spus mesajul, Zelenski a fost ovationat de manifestanti,…

- Volodimir Zelenski a avut mesaj urgent pentru Vladimir Putin, președintele Rusiei. El i-a adresat liderului rus un indemn la dialog deschis. De asemenea, președintele ucrainean a precizat ca „Sfarșitul lumii a inceput”, referindu-se la faptul ca Vladimir Putin vizeaza, dupa Ucraina, și alte țari, precum…

- Consiliul National al Audiovizualului a adresat in ședința care a avut loc marti, 1 martie, o recomandare televiziunilor ca, ținand cont de razboiul dintre Rusia și Ucraina și de știrile vehiculate inclusiv pe rețelele de socializare, informarea telespectatorilor sa se faca „doar din surse oficiale”.Cristina…

- Luni seara, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut sa precizeze ca in cinci zile, un numar de 56 de raiduri de rachete si 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina de catre fortele rusesti. „Astazi, fortele rusesti au tras cu brutalitate asupra Harkovului din artileria cu reactie.…

- Declarația a fost facuta duminica seara de sefa guvernului Mette Frederiksen, afirmand ca nu vede niciun obstacol legal in acest sens, informeaza Agerpres.„Este o alegere pe care o poate face oricine. Acest lucru este valabil, desigur, pentru toti ucrainenii care traiesc aici, dar si pentru altii” care…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat ca Ucraina a decis sa trimita o delegație in Belarus, dupa o discuție telefonica cu Alexandr Lukașenco. Șeful statului vecin spune ca au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu delegația rusa fara condiționalitați inițiale, la granița,…