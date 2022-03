Stiri pe aceeasi tema

- Alexandr Lukașenko, președintele Belarus, susține ca propunerile Rusiei pentru Ucraina sunt absolut acceptabile. Liderul din Belarus, aliatul lui Putin, a facut aceasta precizare intr-un interviu acordat presei japoneze. Președintele Lukașenko nu a dezvaluit insa detalii concrete din oferta Rusiei catre…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- „In UE nu se poate intra prin procedura accelerata, de ce atunci au mințit Georgia, Ucraina și Republica Moldova și le-au facut sa scrie declarațiile corespunzatoare?”, noteaza cotidianul pro-Kremlin Pravda. Dupa aceasta afirmație, Pravda prezinta apoi viziunea Moscovei: „Occidentului nu i-a mai ramas…

- Dupa ce Kremlinul a avertizat ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, Guvernul polonez aduce clarificari cu privire la poziția Poloniei fața de situația din Ucraina. Concret, dezminte informatiile aparute…

- Majoritatea cetațenilor ruși susțin „operațiunea militara” din Ucraina și considera ca vina o poarta Uniunea Europeana și NATO. Informațiile au fost prezentate vineri de doua case de sondare rusești, VTsIOM și FOM , dependente de puterea centrala. Centrul independent Levada , citat adesea de experții…

- Este posibil ca dictatorul belarus Alexandru Lukasenko sa fi dezvaluit din greseala planurile de invazie ale Rusiei in Ucraina la televizor. Un scurt videoclip distribuit de jurnalistul belarus Tadeusz Giczan pe Twitter il arata pe Lukasenko aratand spre o harta a Ucrainei care o arata segmentata in…

- Ministrul de Externe al Ucrainei a transmis un mesaj catre ucrainenii din toata lumea, pe care i-a asigurat ca, in ciuda atacului lui Putin, Ucraina lupta și se va apara. „Pentru ucrainenii de pe tot globul: Putin a atacat, dar nimeni nu fuge. Armata, diplomați, toata lumea lucreaza. Ucraina lupta.…

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…