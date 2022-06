Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko s-a declarat ingrijorat luni de ceea ce a numit actiuni ale Occidentului pentru a „dezmembra” Ucraina si a acuzat Polonia ca vrea sa anexeze partea de vest a acestei tari, relateaza Reuters.

- "Trebuie facute toate eforturile pentru a se evita intensificarea si extinderea conflictului din Ucraina, care ar putea conduce la o situatie de negestionat", a afirmat Xi, relateaza Reuters, care citeaza radioul public chinez.Presedintele chinez a invitat Germania sa participe la Initiative de securitate…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Este a 55-a zi de razboi și Rusia a intensificat ofensiva in regiunea de est a Ucrainei, Donbas. Forțele ruse incearca sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni inceputul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat miercuri ca Rusia foloseste bombe cu fosfor in Ucraina si a acuzat Moscova ca desfasoara tactici teroriste impotriva civililor, relateaza Reuters. Adresandu-se parlamentului estonian, Zelensky a declarat: „Armata rusa foloseste toate tipurile de artilerie,…

- Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 ranite in bombardamentele fortelor ruse duminica asupra oraselor Oceakov si Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei, a indicat luni Parchetul ucrainean, citat de AFP. „In urma bombardamentelor inamicului, sapte locuitori din orasul Oceakov au fost ucisi, iar alti…

- O racheta ruseasca a lovit marti cladirea Administratiei Regionale din orasul-port Nikolaev, aflat in sudul Ucrainei, iar 11 persoane au fost prinse sub daramaturi, a anuntat guvernatorul Vitali Kim. In urma incidentului, cel putin 7 oameni au fost ucisi, iar 20 au fost raniti. Intr-o fotografie facuta…