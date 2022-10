Volodimir Zelenski vrea Ucraina înapoi: O vom face cu orice preț Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie. “Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile lor, dar impreuna cu intreaga tara au sarbatorit Ziua Aparatorilor Ucrainei, aflandu-se pe teritoriul ocupat temporar sau cu forta pe teritoriul Rusiei. Ucraina isi aminteste de toata lumea. Nu vom lasa pe nimeni si nimic ucrainean inamicului. Sa-i eliberam pe toti ai nostri. Vom returna tot ce este de drept al nostru. Stim ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, vineri seara, ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie.„Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile lor, dar impreuna…

- UPDATE 09:42 - Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, vineri seara, ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie.„Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile…

- Președintele Vladimir Zelenski este convins ca Rusia se afla deja intr-o atmosfera de infrangere și deznadejde. „Priviți cat de ingrijorat este inamicul. Ascultați ce și cum este intrebat liderul acestor teroriști atunci cand iese in fața oamenilor, a jurnaliștilor. Rusia se afla deja intr-o atmosfera…

- Volodimir Zelenski a subliniat, intr-un mesaj inregistrat transmis in Adunarea Generala ONU, ca intreaga lume iși dorește pacea in Ucraina, cu excepția Rusiei, țara care trebuie pedepsita pentru crimele comise de la invazia pe teritoriul ucrainean.

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…

- Autoritațile Ucrainei au cedat teritoriul țarii și cetațenii lor Occidentului pentru o confruntare cu Rusia, iar NATO va folosi aceasta ocazie „pana la ultimul ucrainean”, a declarat Serghei Kiriyenko, prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a Federatiei Ruse, informeaza Interfax.ru . „Ei…

- ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni, continua sa fie foarte periculoasa din cauza santajului cinic si bine pus la punct al Rusiei. In loc sa furnizeze gaze pe teritoriul Europei in conformitate cu contractele, Rusia chiar il arde pur si simplu – si asta se intampla…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU Antonio Guterres urmeaza sa participe, alaturi de reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei, la ceremonia de semnare a acordului, anunta presedintia turca. The post Rusia si Ucraina urmeaza sa semneze vineri, la Istanbul, un acord privind…