Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski vine, marti, intr-o vizita oficiala in Romania. Liderul ucrainean va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si la Parlament, cu presedintii celor doua Camere ale Legislativului, Alfred Simonis si Nicolae Ciuca. Vizita reconfirma continuarea sprijinului necondiționat al Romaniei pentru Ucraina, in contextul razboiului ilegal al Rusiei impotriva acestei