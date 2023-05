Volodimir Zelenski va participa la summitul G7 de la Hiroshima

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica "lunga si semnificativa" cu liderul chinez Xi Jinping si a spus ca spera ca aceasta va da un impuls relatiilor cu Beijingul. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing, anunta Reuters si The Guardian. "Am…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord-Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a anunțat vineri secretarul general al Organizatiei, Jens Stoltenberg, in marja

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…

- Este a 392-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca va participa prin videoconferinta la summitul G7 prevazut sa aiba loc in luna mai la Hiroshima, Japonia, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intentioneaza sa participe fizic la summitul NATO care va avea loc in luna iulie in capitala lituaniana Vilnius, a declarat miercuri ambasadorul ucrainean in Lituania, potrivit presei locale citate de agentiei EFE, anunța Agerpres. Fii la curent cu…

- Joe Biden a sosit la Kiev pentru a se intalni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie The Guardian. Itinerariul public al președintelui american sugera ca acesta va vizita Polonia, insa președintele american tocmai a ajuns in capitala Ucrainei. Biden’s here — on walkabout in central Kyiv.…