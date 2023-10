Volodimir Zelenski face prima sa vizita in Romania. El va fi primit de presedintele Klaus Iohannis si de premierul Marcel Ciolacu. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, face, marti, prima sa vizita oficiala in Romania, urmand a fi primit de presedintele Klaus Iohannis , de premierul Marcel Ciolacu. Totodata, el se va intalni cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si va sustine un discurs in plenul comun, potrivit News.ro. Volodimir Zelenski va fi primit, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, cei doi urmand sa aiba convorbiri tete-a-tete si discutii…