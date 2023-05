Volodimir Zelenski, un posibil oaspete surpriză al reuniunii de la Chişinău Presedinta Maia Sandu a fost intrebata miercuri, intr-o conferinta de presa, daca se asteapta la diversiuni rusesti in timpul summitului Comunitatii Politice Europene - pe care Republica Moldova il gazduieste joi si la care sunt asteptati sa vina zeci de lideri europeni -, avand in vedere ca Moldova este asigurata acum practic doar cu energie din Transnistria. De asemenea, jurnalistii au vrut sa stie daca sunt luate in calcul astfel de scenarii diversioniste si cat de asigurat este spatiul aerian, in conditiile in care anterior au cazut rachete rusesti pe teritoriul Republicii Moldova. „Vreau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel, șeful diplomației europene, Josep Borell, sint printre oficialii europene care ajung astazi la Chișanau pentru a participa la Summitul Comunitații Politice Europene de miine. Anunțul a fost facut…

- Președintele Consiliului European (CE), Charles Michel, a transmis un mesaj de susținere cetațenilor Republicii Moldova, inaintea Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), potrivit Radiomoldova . „In data de 1 iunie Moldova va fi inima Europei. Veți deschide ușile țarii voastre frumoase pentru…

- Au mai ramas mai puțin de 24 de ore pana la ceremonia de incoronare a lui Charles ca rege al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Nu mai puțin de 2200 de persoane, capete regale, oameni politici, personalitați ale sportului și culturii au fost invitate sa ia parte la acest eveniment.…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat in marja Consiliului European, presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale. „Presedintele Klaus Iohannis…

- Surse oficiale au declarat, joi seara, pentru News.ro, ca, in marja Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a prezentat presedintelui Comisiei Europene, Ursula vin der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite. ”Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi, 23 martie, intr-o conferința de presa la Bruxelles, suma de numai 10 milioane de euro alocata de instituția condusa de Ursula von der Leyen pentru sprijinirea fermierilor romani supusi socului importurilor de cereale din Ucraina. Șeful statului a precizat…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut, miercuri, apel, in plenul Parlamentului European, in fața șefilor de grupuri politice, a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și a președintelui Consiliului European, Charles Michel, ca șefii de stat și de guvern sa aprobe in Consiliul European…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca vor fi "consecinte" in cazul in care China trimite arme in Rusia pentru razboiul din Ucraina, dar este destul de optimist ca Beijingul se va abtine de la a face acest lucru, relateaza AP. Scholz a facut declaratia in timpul unui interviu la CNN difuzat duminica,…