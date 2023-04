Volodimir Zelenski, un nou mesaj: Apărarea şi protecţia poporului nostru, susţinerea luptătorilor este problema numărul unu în toate negocierile Presedintele Volodimir Zelenski le-a spus compatriotilor joi seara ca Ucraina se pregateste pentru „evenimentele programate pentru urmatoarele saptamani” - aparenta referire la o contraofensiva - si le-a dat asigurari ca in toate intalnirile si negocierile pe care le poarta prioritara este asigurarea apararii si protectiei populatiei si sprijin pentru soldatii care lupta pe front, anunța news.ro. „Astazi am fost toata ziua in Ucraina, la Kiev, aici, pe strada Bankova. O zi de intalniri interne si de pregatiri pentru evenimentele programate pentru urmatoarele saptamani”, a spus presedintele ucrainean,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

