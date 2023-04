Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile rusesti nocturne in Ucraina „apropie” Moscova „de esec si de pedeapsa”, a declarat vineri presedintele Volodimir Zelenski, solicitand „o riposta” din partea lumii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…

- Parlamentarii de la Moscova, alarmati probabil de ultimele acte de terorism de pe teritoriul Rusiei, au luat decizia de a inaspri pedepsele pentru cei condamnați pentru terorism și sabotaj. Oficialii citați spun ca a fost determinata de razboiul din Ucraina. De la 12 ani de inchisoare, la detentie pe…

- Ucraina "va raspunde tuturor atacurilor rusesti", a declarat miercuri seara presedintele Volodimir Zelenski, dupa un atac rus cu drone in care au fost ucise cel putin sapte persoane in regiunea Kiev si un alt atac asupra unui imobil in Zaporojie (centru-est), relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- Liderul de la Kiev urmeaza sa se intalneasca, marți, cu inaltul oficial din Japonia. Așteptata vizita a premierului nipon in Ucraina are loc in timp ce președintele chinez se afla in Rusia. Premierul Japoniei, Fumio Kishida, face, marți, o vizita surpriza in Ucraina, pentru a se intalni cu președintele…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca este "posibil" ca in acest an sa inceapa discutii oficiale pentru aderarea tarii sale la Uniunea Europeana, relateaza AFP."Ce am convenit cu adevarat astazi?", a remarcat Zelenski in traditionala sa interventie zilnica de seara, la finalul…