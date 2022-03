Ucraina inca deține controlul asupra zonelor-cheie ale țarii și rezista cu indarjire invadatorilor ruși, a afirmat președintele Volodimir Zelenski. Fortele ucrainene au raspuns fiecarui atac din partea unitatilor ruse, a spus Zelenski, intr-un mesaj video publicat pe Telegram, vineri, la primele ore ale diminetii. Zelenski a dat asigurari ca orase precum Mariupol in sud, Harkov in est si Cernihiv in nord, asediate de trupele ruse, nu vor fi abandonate la greu. De la armata pana la Biserica, toata lumea face tot ce poate pentru poporul ucrainean, a spus presedintele Zelenski, promitand: „Vom fi…