Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă avioanele de luptă așa cum mă aștepta mereu mama să vin când se termina școala Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, marți, aliatilor sai, in marja summitului NATO de la Washington, un numar mare de avioane de lupta occidentale, in efortul de a contracara invazia lansata in februarie 2022 de Rusia, relateaza miercuri DPA, citata de Agerpres.„Stiti, noi tot asteptam. Asa cum mama ma astepta mereu sa vin cand se termina scoala si eu gaseam mereu un motiv sa intarzii. E acelasi lucru, doar ca mult mai serios", a spus Volodimir Zelenski.Ucraina spera sa primeasca primele aeronave F-16 in cursul acestei veri, dar are nevoie de cel putin 128, a declarat liderul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

