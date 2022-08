Volodimir Zelenski susține legalizarea parteneriatelor între persoane de același sex în Ucraina Președintele Volodimir Zelenski susține legalizarea parteneriatelor intre persoane de același sex in Ucraina, transmit dpa și Agerpres. Peste 28.000 de persoane din Ucraina au semnat o petiție prin care cer autorizarea casatoriilor intre persoane de același sex in aceasta țara. Președintele Zelenski le-a raspuns petenților ca, potrivit Constitutiei ucrainene, casatoria este uniunea dintre un barbat si o femeie, adaugand ca sub regimul legii martiale instituit pe fondul conflictului armat cu Rusia Constitutia nu poate fi schimbata, in acest moment. Volodimir Zelenski a precizat insa ca guvernul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

