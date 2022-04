Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat militarii rusi ca mineaza zone din nordul Ucrainei pe masura ce se retrag sau sunt respinsi de fortele ucrainene, transmite sambata Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca mai multi oameni de afaceri rusi s-au oferit sa doneze bani pentru a ajuta Ucraina, inclusiv pentru a sprijini armata, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a notat, duminica seara, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca actorii Ashton Kutcher si Mila Kunis, care au strans 35 de milioane de dolari pentru Ucraina, inspira intreaga lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut miercuri o paralela, intr-o interventie video in Congresul american, intre razboiul dus de Rusia in Ucraina si atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum si atacul aviatiei japoneze asupra bazei americane de la Pearl Harbor in 1941, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat tarile occidentale ca razboiul declansat de rusi nu se va limita la Ucraina si ca atacarea libertatilor va afecta restul lumii, relateaza cnn.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri Uniunii Europene sa-si inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei pentru a o pedepsi pentru invazia sa in Ucraina, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va vorbi duminica la telefon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si sambata cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a incerca "sa evite ce este mai rau" in Ucraina, a anuntat vineri seara Palatul Elysee, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi…