Volodimir Zelenski: „Sunt lupte crancene la Bahmut, Liman si Avdiivka. Ocupantii folosesc inclusiv grenadele cu gaze lacrimogene”

- „Am inceput ziua de astazi cu o reuniune extinsa si detaliata a Consiliului de Securitate Nationala, inclusiv cu rapoarte de pe linia frontului de la comandantii nostri din cele mai fierbinti zone. Comandantul-sef Zalujni a raportat despre situatia generala de pe linia frontului si despre atacurile…

- „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, ei au inceput sa furnizeze arme ofensive grele, indemnand in mod deschis Ucraina sa puna stapanire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de pasi antreneaza tarile NATO in conflict si ar putea duce…

- Volodimir Zelenski, a afirmat, sambata, ca situatia de pe frontul din estul tarii devine tot mai dificila, iar Rusia arunca in lupta din ce in ce mai multi militari. Fortele ruse castiga incet teren in regiunea Donbas, incercuind orasul Bahmut, de la nord de Donetk si luptand pentru a prelua controlul…

- Spitalul clinic regional din Herson a fost lovit duminica de bombe, au transmis autoritațile ucrainene. Este una dintre cladirile care au avut de suferit in urma celor 36 de atacuri efectuate de ruși in weekend asupra regiunii. Orașul Herson a fost lovit de patru ori, iar cladirea companiei de utilitați,…

- Volodimir Zelenski anunța ca ieri a avut o discuția ampla la telefon cu omologul sau francez, Emanuel Macron. In urma convorbirii, Ucraina a obtinut intariri pentru apararea antiaeriana si un ajutor in materie de blindate si de artilerie. Totuși, Volodimir Zelenski nu a oferit detalii, sugerand, in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 26 decembrie, ca lipsurile in ceea ce privește alimentarea cu energie electrica persista, aproape noua milioane de oameni ramanand in continuare fara curent electric, informeaza Reuters . Zelenski a afirmat, in obișnuitul sau discurs video adresat…

- In timp ce s-a intalnit marți cu soldații ucraineni din cea mai disputata parte a campului de lupta, președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre „situația dificila” din regiunea Donețk și a spus ca spera sa primeasca mai mult sprijin din partea Statelor Unite ale Americii, constand in armament,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri seara ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila”, dar a precizat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor efectuate de ruși, informeaza CNN . „Situația de pe linia frontului ramane foarte dificila…