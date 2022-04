Stiri pe aceeasi tema

- Corespondentul in Ucraina al emisiunii 60 Minutes de la CBS, Scott Pelley, i-a luat un interviu preeșdintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe holurile intunecate ale centrului sau de comanda din capitala Ucrainei, Kiev. O adevarata fortareața, cu trupe, mitraliere, mine, explozibili.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Bucea, unde cadavrele a sute de civili au fost gasite imprastiate pe strazi, dupa ce fortele ruse s-au retras. Liderul ucrainean a precizat ca ”Ucraina trebuie sa aiba pace. Suntem in Europa, in secolul 21. Vom continua eforturile diplomatice si militare”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dispus azi ca in fiecare zi sa fie pastrat un minut de reculegere in intreaga tara in memoria soldatilor si civililor care si-au pierdut viata in urma invaziei ruse in Ucraina, relateaza DPA. "In fiecare dimineata, la 09:00, ne vom aminti de ucrainenii care…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a devenit principala ținta a Rusiei, in razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. „Operațiunea militara speciala” anunțata pe 24 februarie de liderul de la Kremlin și-a propus „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei, declarații care lasa sa se…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți, intr-un interviu acordat ABC News, despre un posibil „compromis” in ceea ce privește solicitarea Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste din Donbas. Zelenski spune, de asemenea, ca NATO „nu este pregatita” sa accepte Ucraina…

- Luptele din Ucraina fac victime de ambele parți, iar, cel mai probabil, este vorba de mii de soldați morți. Daca ucrainenii spun ca sunt dispuși sa ofere 40.000 de euro fiecarui soldat rus care se preda, președintele Vladimir Putin a anunțat ca va acorda familiilor soldatiilor decedati in operatiunea…

- Bombardamentele au continuat și vineri in estul Ucrainei, cele doua parți implicate - armata ucraineana și separatiștii proruși - acuzandu-se reciproc de incalcarea acordului de incetare a focului. Localnicii din regiune, prinși sub tirul incrucișat, privesc neputincioși la pagubele suferite. Președintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca apartenența țarii sale la NATO este o „garanție a securitații” și ca nu este vorba despre o ambiție. La randul sau, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca Ucraina are dreptul sa se alature alianței.