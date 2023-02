Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, ca una din posibilele consecințe ale intarzierii livrarii de arme Ucrainei ar putea fi o invazie a Rusiei in Moldova, informeaza The Guardian. Pentagonul a anunțat atribuirea unui contract in valoare…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat Serbia se va alatura in curand masurilor restrictive pe care Occidentul le-a impus Rusiei pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza presa sarba, citata de Ziare.com . „Acest moment se apropie, nici macar nu e vorba de luni de zile”, a declarat Aleksandar…

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…

- Aflat in vizita la Londra, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut miercuri, 8 februarie, un discurs in fața Parlamentului britanic, in care a spus ca „libertatea va triumfa”, iar victoria Ucrainei in fața Rusiei va aduce schimbarea „de care lumea are nevoie de mult timp”, transmit Reuters…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anunțat joi ca a arestat un locotenent colonel din randurile sale care este suspectat de „inalta tradare” pentru ca spionat in favoarea Rusiei, relateaza Reuters . El este acuzat ca a trimis date secrete unor intermediari ruși prin e-mail și o aplicație de mesagerie.…

- Forțele ruse au atacat Ucraina cu 45 de drone de lupta iraniene, in timpul noptii de sambata spre duminica, 32 dintre ele fiind distruse, a anuntat armata ucraineana. Potrivit unui oficial ucrainean, rușii au scris pe unele drone „An Nou Fericit”. La Kiev și in alte regiuni, numeroase explozii au fost…

- In varful unui deal, șamanii, imbracați in ținuta tradiționala andina, au salutat anul care vine intr-o ceremonie de purificare care a inclus flori, tamaie, un șarpe și fotografii ale președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.„Toate acestea se vor calma. Va veni pacea, liniștea. Asta am vazut",…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…