- Situația de pe linia frontului, in special in regiunile Donețk și Lugansk, ramane extrem de dificila. Este literalmente o batalie pentru fiecare metru de pamant ucrainean”, a declarat Zelenski in discursul sau video de marți seara, potrivit AFP.Forțele ucrainene ar fi aruncat in aer un pod in apropierea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Bruxelles, pentru a participa la un summit european, relateaza AFP. "Bine ati venit acasa, bine ati venit in UE", ii transmite joi, intr-un mesaj postat pe Twitter, presedintele Consiliului European Charles Michel presedintelui ucrainean Volodimir…

- La Forumul Econnomic Mondial de la Davos, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca obiectivul sau este de a „elibera toate teritoriile noastre”, inclusiv Crimeea. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca intenționeaza sa recucereasca Crimeea anexata de Rusia in 2014,…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, marti, intr-un nou discurs, ca 2023 trebuie sa fie un an crucial din punct de vedere al apararii si securitatii Ucrainei. El a explicat si care sunt obiectivele tarii sale pentru viitorul apropiat, informeaza News.ro.

Casa Alba considera ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a pledat cauza „foarte convingator" in fata publicului american si a congresmenilor, atunci cand a insistat ca este nevoie de un ajutor sustinut al SUA pentru tara sa, a declarat un oficial de rang inalt al Casei Albe, citat de CNN.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a efectuat marți o vizita neanunțata in orașul Bahmut, pe care Rusia incearca sa-l cucereasca de luni de zile și unde se dau in prezent lupte aprige.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat, marți, o vizita neanunțata in orașul Bahmut, care a devenit in ultima perioada scena unor lupte acerbe intre forțele de aparare și trupele ruse.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni Adunarii Parlamentare a NATO sa recunoasca Rusia ca 'stat terorist', dupa atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, relateaza EFE.