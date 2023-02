Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii ucraineni se mentin „ferm” pe pozitii la Bahmut, oras din estul Ucrainei, unde este „cea mai dificila situatie” de pe front, a afirmat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cursul serii de marți, Volodimir Zelenski a transmis un semnal de alarma privind ritmul in care lucrurile se mișca pe front. Apelul sau vine la scurt timp dupa intalnirea țarilor aliate Kievului la Ramstein, in Germania, acolo unde au discutat despre sprijinul militar pe care ar urma sa il ofere…

- Situația pe frontul din estul Ucrainei este complicata și dificila, recunoaște președintele Volodimir Zelenski, citat de AFP. Totodata, se pare ca Rusia a construit o noua baza militara in Crimeea.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat vineri aliatii Ucrainei, reuniti la baza americana Ramstein din Germania, sa trimita fara intarziere mai multe arme in tara sa, avertizand ca "sute de multumiri nu inseamna sute de tancuri", relateaza CNN,

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 26 decembrie, ca lipsurile in ceea ce privește alimentarea cu energie electrica persista, aproape noua milioane de oameni ramanand in continuare fara curent electric, informeaza Reuters . Zelenski a afirmat, in obișnuitul sau discurs video adresat…

- Cei mai importanți oficiali de securitate din Ucraina au ordonat masuri punitive impotriva a șapte clerici de rang inalt, a declarat duminica, 11 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul unei acțiuni de reprimare a unei ramuri a bisericii ortodoxe care are legaturi de lunga durata…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila", dar a declarat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor rusești, scrie CNN.