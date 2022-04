Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Borodianka, oraș preluat recent de ucraineni de la ruși, este "mult mai ingrozitoare" decat in ​​Bucha, a spus președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Sunt mai multe victime, dar fiecare crima va fi rezolvata și fiecare calau va fi gasit, a declarat liderul de la Kiev. Potrivit procurorului…

- Situația din Mariupol este una dintre cele mai dificile din Ucraina. In cadrul misiunii de salvare a acestui oraș continua negocierile privind medierea de catre Turcia - raspunsul ar trebui sa apara in zilele sau chiar in orele urmatoare. Liderul ucrainean a declarat reporterilor despre acest lucru…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat joi ca situatia din sudul Ucrainei si din regiunea Donbas ramane extrem de dificila si a reiterat ca Rusia isi consolideaza prezenta militara in apropierea orasului asediat Mariupol, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aleksei Arestovici, consilier al șefului biroului Președintelui Ucrainei a venit cu previziuni cu privire la momentul încheierii razboiului din Ucraina și a comentat cuvintele președintelui american Joe Biden care a declarat ca „razboiul nu este pentru o saptamâna sau o luna”.…

- Mariupol, orașul asediat de ruși inca din primele zile ale invaziei și bombardat de-atunci zi și noapte, a devenit astazi un oraș al ruinelor. Noi imagini arata amploarea dezastrului din orașul-port de la Marea Azov, complet incercuit de trupele rusești. Blocuri și case distruse de bombardamente, mașini…

- Rusia continua bombardamentele în Ucraina, intensificând atacurile, la trei saptamâni de la începerea razboiului. Piața din Harkov, considerata una dintre cele mai mari din Europa de est, a fost cuprinsa de un incendiu violent în urma unui atac rusesc, fumul gros…

- "Vom reconstrui totul. Fiecare strada a fiecarui oraș. Fiecare casa, fiecare apartament. Vom direcționa toate eforturile noastre in acest sens, tot ajutorul lumii. Deja construim fonduri pentru ca Ucraina sa traiasca", este mesajul transmis in urma cu scurt timp de președintele Zelenski, pe Facebook.Mesajul…