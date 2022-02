Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce trupele ruse reiau asaltul asupra Kievul, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aparut din nou sambata in fața camerei pentru a oferi dovada prezenței sale continue in capitala țarii sale. El a laudat armata sa pentru lupta de rezistența și a implorat țarile occidentale sa ofere mai…

- Razboi in Ucraina. In plin asalt asupra Kievului, presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis in cursul serii de sambata un nou mesaj de mobilizare catre cetateni: „Vom lupta atata timp cat este necesar pentru a ne elibera tara”.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis, vineri, președintelui rus, Vladimir Putin, sa se așeze la masa negocierilor pentru a pune capat ostilitaților din Ucraina. ”Invazia Ucrainei de catre Rusia nu este doar o invazie, este inceputul unui razboi impotriva Europei. Doua zile la rand,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat, intr-un mesaj video, pe Vladimir Putin la masa negocierilor. „Aș dori sa ma adresez inca o data președintelui Federației Ruse. Luptele au loc in toata Ucraina. Sa ne așezam la masa negocierilor. Pentru a opri moartea oamenilor”, a indemnat el in…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, joi, instituirea legii martiale pe intregul teritoriu al Ucrainei, in contextul operatiunii militare a Rusiei, si a dezvaluit ca tocmai a vorbit cu omologul sau american, Joseph Biden, care l-a asigurat de sustinere. Armata ucraineana va riposta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis joi un mesaj prin care incurajeaza companiile europene sa continue sa investeasca in Ucraina, in ciuda tensiunilor cu Rusia. Șeful statului ucrainean a descris comasarea trupelor rusești la granita tarii sale drept un act de ''presiune psihologica''…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, semnaleaza, probabil pentru evitarea destabilizarii, ca situatia este sub control si ca, desi riscurile se mentin, nu este iminenta o invazie a Rusiei, informeaza agentia Associated Press. "Situatia este…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Germania ca impiedica livrarea de arme defensive tarii sale, in plina perioada de tensiuni cu Rusia, suspectata ca pregateste o noua invazie. Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a facut o acuzatie similara.