Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, prezice ca unele companii vor da faliment in urmatoarele 12 luni. Nu a mers atat de departe incat sa spuna ca vor fi concurenți Tesla, dar felul in care a spus-o a facut sa se simta acest lucru.In ultimul an, Elon Musk s-a plans adesea de macroeconomie, inflație și creșterea…

- Este a 451-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va avea intrevederi cu omologul sau american, Joe Biden, la summitul G7 de la Hiroshima. Vineri seara, explozii puternice au avut loc la Mariupol, oraș ocupat de ruși de aproape un an.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va avea intrevederi cu omologul sau american, Joe Biden, la summitul G7 de la Hiroshima, Japonia, a declarat seful sau de cabinet, Andrii Iermak, citat de AFP. Cei doi lideri urmeaza sa discute in special despre coalitia internationala vizand sa antreneze…

- Presedintele american, Joe Biden, le-a semnalat vineri liderilor din G-7 ca va da unda verde livrarii de catre occidentali de avioane de lupta Ucrainei, inclusiv F-16 americane, a indicat vineri un inalt responsabil al Casei Albe, transmit AFP si Reuters. Presedintele american, aflat la summitul G-7…

- Volodimir Zelenski a luat decizia indrazneața de a merge personal in Japonia pentru a participa la summitul G7, care va avea loc la Hiroshima, acolo unde va fi prezent printre alți lideri occidental și președintele american Joe Biden. Printre principalele subiecte abordate vor fi cele legate de gasirea…

- Liderii celor mai puternice națiuni ale lumii sunt in Japonia pentru summitul G7 care a inceput astazi la Hiroshima. La reuniune participa liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei, Frantei, Italiei, Canadei și Japoniei, dar discuțiile vor fi dominate de cei absenți, adica

- Presedintele american Joe Biden va participa la summitul liderilor G7 de la Hiroshima, Japonia, in perioada 19-21 mai, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP.Pe ordinea de zi se vor afla razboiul din Ucraina, criza alimentara si climatica mondiala si "asigurarea unei cresteri economice incluzive…

- Este a 392-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca va participa prin videoconferinta la summitul G7 prevazut sa aiba loc in luna mai la Hiroshima, Japonia, relateaza AFP.