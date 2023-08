Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vizitei sale in Olanda, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat o baza aeriana din Eindhoven, unde sunt staționate avioane de lupta F-16. Zelenski a venit la baza aeriana insoțit de premierul olandez Mark Rutte. Președintelui ucrainean i-au fost prezentate avioanele de lupta F-16.…

- Țarile de Jos si Danemarca vor livra Ucrainei avioane de lupta F-16 odata ce vor fi fost indeplinite conditiile de transfer, a dat asigurari duminica premierul olandez Mark Rutte cu prilejul unei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la baza aeriana de langa Eindhoven.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminica la o baza a Fortelor Aeriene olandeze din Eindhoven, in sudul Olandei, la doua zile dupa ce Statele Unite au dat unda verde pentru ca avioane de lupta americane F-16 sa fie trimise la Kiev, relateaza AFP si Reuters.Presedintele ucrainean,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca omologul sau american Joe Biden ar putea pune capat conflictului ucrainean in cinci minute renunțand la teritoriul ucrainean, dar Kievul nu este de acord, noteaza TASS.„Daca vorbim de incheierea razboiului cu prețul Ucrainei, cu alte cuvinte, pentru…

- „NATO este un proces care necesita ceva timp pentru a indeplini toate calificarile - de la democratizare la o intreaga serie de alte probleme”, a spus Joe Biden parand sa faca aluzie la ceea ce tarile candidate la NATO, mai ales cele din fostul bloc comunist, au primit inainte de aderarea propriu-zisa…

- Noul pachet de ajutor militar al SUA de 325 milioane de dolari pentru Ucraina implica Washingtonul si mai adanc in ”abisul” conflictului, a declarat miercuri, 14 iunie, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, citat de Reuters și Agerpres . Pachetul, care contine munitii pentru…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, spune ca nu exista infrastructura pentru F-16 in Ucraina și nici piloții necesari, motiv pentru care avioanele ar putea fi conduse de „voluntari straini”. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si nici numarul necesar…