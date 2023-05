Stiri pe aceeasi tema

- Intemeierea unei familii in Italia devine un "efort titanic" pe care doar cei bogati si-l pot permite, a declarat vineri, 12 mai, Papa Francisc, in cadrul unei conferințe la care a stat alaturi de premierul Giorgia Meloni, avertizand ca actualele conditii "salbatice" ale pietei libere ii impiedica pe…

- La audiența generala de miercuri (3 mai) cu papa Francisc, in Piața San Pietro, a luat parte și mitropolitul Antonij de Volokolamsk, președinte al Departamentului pentru relațiile bisericești externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, transmite Vatican news. Cu o zi inainte, prelatul ortodox a avut o intrevedere…

- Cateva mii de persoane asista la slujba pe care o conduce, la Budapesta, Suveranul Pontif, Papa Francisc. Ceremonia religioasa se desfașoara in dimineața zilei de duminica, 30 aprilie 2023. Aceasta este cea de-a treia zi a vizitei Suveranului Pontif in Ungaria. Din cauza problemelor sale de sanatate,…

- Suntem in ziua 431 a razboiului pe scara larga inceput de vladimir Putin in Ucraina. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a estimat, intr-un interviu acordat presei scandinave, ca armata ucraineana este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor…

- Lipsa medicamentelor și accesul limitat sau imposibil la servicii medicale reprezinta, in opinia papei Francisc, o ”eutanasie ascunsa”, transmite Vatican news. Este una dintre realitațile subliniate de suveranul pontif la intalnirea cu asociația religioasa a instituțiilor socio-sanitare din Italia,…

- Papa Francisc a iesit din spital, dupa trei zile in care a urmat, sub indrumarea medicilor, un tratament pentru bronsita. El este acum la resedinta sa din Vatican, iar astazi este asteptat sa participe la ceremoniile din Duminica Floriilor din Piata Sfantul Petru. Dupa trei zile de spitalizare, Papa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca Curtea Penala Internationala are de indeplinit un rol important in a face dreptate in cazul crimelor comise in tara sa de la inceputul invaziei Rusiei, in urma cu un an. Zelenski s-a intalnit cu procurorul-sef al CPI, Karim Khan. Acesta a vizitat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, luni, o intrevedere la Kiev cu directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.