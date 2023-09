Stiri pe aceeasi tema

- Orice tip de restrictii impotriva exporturilor ucrainene de cereale contribuie la distrugerile pe care le fac teroristii rusi, a afirmat, miercuri, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M), conform Agerpres.Acesta a avut o interventie…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut miercuri, 6 septembrie, o intervenție video la Summitului Inițiativei celor Trei Mari care are loc la București. Zelenski a amintit in declarația sa despre fragmentele dronei rusești descoperite in Romania. Zelenski s-a referit la atacurile frecvente…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, miercuri, dupa ce autoritațile romane au anunțat ca intr-adevar au fost gasite fragmente dintr-o drona ruseasca in județul Tulcea. „Gandiți-va ce s-ar fi intamplat daca Putin ar fi reușit sa puna piciorul cum trebuie in Ucraina”, a afirmat liderul…

- Presedintele USR, Catalin Drula, il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca "a mintit" in legatura cu incidentele cu dispozitive rusesti care au explodat la granita Romaniei."Au mintit timp de 2 zile. Ucraina a spus adevarul: drona ruseasca Shahed a explodat pe teritoriul Romaniei, in noaptea de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski promite ca Ucraina va riposta dupa atacul rusesc de la Cernihov. Aceasta, in condițiile in care rușii continua sa ucida fara mila civilii ucraineni. La Cernihov, in nordul țarii, 7 civili au murit și peste 140 au fost raniți. Pe de alta parte, o drona ucraineana…

- Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a declarat vineri seara, 18 august, la Digi24, ca președintele Volodimir Zelenski urmeaza sa faca o vizita in Romania, fara sa ofere alte detalii.„Romania este partenerul nostru foarte de incredere și unul excelent. Asadar, sunt sigur ca presedintele Zelenski va vizita…

- Denis Șmihal, premierul Ucrainei, a declarat ca președintele Volodimir Zelenski va veni in Romania, fara sa ofere insa și alte detalii “Cred ca președintele Zelenski va veni in Romania, nu pot spune data, dar știu ca o va face”, a declarat la un post Tv premierul. Vizita premierului ucrainean vine…

- Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a anunțat o informație-bomba legata de cel mai fierbinte punct din Europa in acest moment: razboul din Ucraina. Anca Alexandrescu a anunțat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent intr-o vizita la București. Iar…