- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aparut intr-un nou mesaj catre populatie, facand referiri de aceasta data la armata rusa, informeaza agenția de presa ucraineana UNN . ”Aceștia (n.r. rușii) nu sunt soldați cu superputeri. Sunt copii confuzi care au fost folosiți. Mergeți acasa!. Suntem un…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zalenski ii indeamna pe evrei sa ia masuri dupa ce o racheta rusa a lovit turnul de televiziune din capitala țarii, construit pe locul memorialului Holocaustului.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alaturi de ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, a lansat un mesaj pentru invadatori carora le recomanda sa plece acasa pana nu este prea tarziu. "Ucraina va caștiga. Deja caștigam! Inamicul care a venit pe paman

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a acceptat, duminica, in a patra zi a invaziei ruse, sa participe la negocieri cu Rusia, la Gomel, confrma presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video postata pe Instagram, relateaza AFP. „Aleksandr Lukașenko și-a asumat responsabilitatea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca noaptea trecuta a fost "brutala", conform Sky News. El a spus ca forțele de ocupație rusești "ataca zonele civile", unde nu exista infrastructura militara. Zelenksi a spus ca forțele "ataca totul", inclusiv ambulanțele. Fii la curent…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit o actualizare a situației și a prezentat un bilanț al victimelor. In cursul dimineții de vineri, Rusia a reluat atacurile cu rachete asupra orașului Kiev.

- Armata rusa a patruns in Ucraina de pe teritoriul Belarusului prin zona fostei centrale nucleare Cernobil, situata in nordul țarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Ucraina. In apropierea depozitului cu deseuri nucleare al centralei de la Cernobil au loc lupte. „Trupele…