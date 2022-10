Stiri pe aceeasi tema

- Populația civila din patru municipalitați din regiunea Herson va fi relocata pe malul stang al raului Nipru, a declarat guvernatorul interimar al regiunii, Volodimir Saldo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, miercuri, ca trei noi localitati au fost recucerite de fortele de la Kiev in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt in dificultate, informeaza AFP. „Novo-Voskresenske, Novo Grigorivka si Petropavlivka din regiunea Herson…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, miercuri, ca trei noi localitati au fost recucerite de fortele de la Kiev in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt in dificultate, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele din Ucraina, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca armata ucraineana "desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii". "Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre,…

- Orașul strategic Liman, din regiunea estica Donețk, a fost complet eliberat de forțele ruse, a anunțat duminica Volodimir Zelenski, la o zi dupa ce trupele Kievului au patruns in orașul controlat de forțele Moscovei din luna mai. Intre timp, contraofensiva ucraineana continua in regiunea estica Donețk,…

- Orașul Liman, din estul Ucrainei, este sub controlul complet al Kievului, conform lui Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a mai afirmat in discursul sau zilnic ca alte doua localitați din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberate. Capturarea duminica de catre armata ucraineana a orașului…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat vineri ca forțele armate ucrainene au lansat un atac și in regiunea Nikolaev impotriva armatei ruse, vorbind despre „pierderi semnificative” de partea ucrainenilor, potrivit TASS . „O incercare de a ataca a Forțelor Armate ale Ucrainei in Nikolaev-Krivoi…

- Fortele armate ucrainene au recucerit 46 de localitati in regiunea strategica Herson, din sud, in cadrul contraofensivei lor, a declarat luni guvernatorul local, relateaza AFP cu referire la Agerpres . „Pana in prezent, 46 de localitati ocupate au fost eliberate in regiunea Herson”, a declarat la televiziunea…